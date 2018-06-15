Антониу Гутерриш: ООН готова помочь в денуклеаризации Корейского полуострова

ООН готова принять участие в осуществлении контроля за процессом денуклеаризации Корейского полуострова Об этом заявил 11 июня на встрече с журналистами генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он сказал, что организация готова оказать любую поддержку в случае поступления соответствующего запроса от заинтересованных сторон. Он также отметил, что специалисты МАГАТЭ могут оказать помощь в осуществлении надзора за тем, в какой степени КНДР закроет свою ядерную программу. Коснувшись северокорейско-американского саммита в Сингапуре, Антониу Гутерриш заявил, что его целью должны стать обеспечение мира и проведение подконтрольной денуклеаризации.













[Photo : KBS News]