Антониу Гутерриш: ООН готова помочь в денуклеаризации Корейского полуострова

Опубликовано : 2018-06-12 10:31:35 Обновлено : 2018-06-12 10:32:56

Антониу Гутерриш: ООН готова помочь в денуклеаризации Корейского полуострова

ООН готова принять участие в осуществлении контроля за процессом денуклеаризации Корейского полуострова Об этом заявил 11 июня на встрече с журналистами генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он сказал, что организация готова оказать любую поддержку в случае поступления соответствующего запроса от заинтересованных сторон. Он также отметил, что специалисты МАГАТЭ могут оказать помощь в осуществлении надзора за тем, в какой степени КНДР закроет свою ядерную программу. Коснувшись северокорейско-американского саммита в Сингапуре, Антониу Гутерриш заявил, что его целью должны стать обеспечение мира и проведение подконтрольной денуклеаризации.  





[Photo : KBS News]

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