Лидер КНДР Ким Чон Ын осмотрел достопримечательности Сингапура

11 июня северокорейский лидер Ким Чон Ын в течение двух часов осматривал достопримечательности Сингапура. Примерно в 9 часов вечера он вместе с главой МИД КНДР Ли Ён Хо сел в автомобиль и отправился в центр города. Как сообщило во вторник агентство ЦТАК, Ким Чон Ын был впечатлён высоким уровнем развития страны и выразил надежду, что КНДР сможет перенять этот опыт. Между тем, в понедельник до позднего вечера длились переговоры спецпредставителя США по северокорейским вопросам Сон Кима и заместителя министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. В течение дня они провели три встречи, направленные на сглаживание разногласий по вопросу денуклеаризации и гарантий о сохранении северокорейского режима.













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