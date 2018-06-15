Главы КНДР и США провели личную встречу в рамках двустороннего саммита

Опубликовано : 2018-06-12 11:12:51 Обновлено : 2018-06-12 18:54:50

Главы КНДР и США провели личную встречу в рамках двустороннего саммита

В рамках проходящего 12 июня в отеле Capella в Сингапуре северокорейско-американского саммита состоялась личная встреча председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына и президента США Дональда Трампа. По окончании встречи глава Белого дома сказал, что она была «очень и очень хорошей». Он также выразил надежду на то, что в ходе саммита «удастся урегулировать большую проблему и большую дилемму». Личная встреча лидеров КНДР и США продолжалась 45 минут, после чего саммит продолжился в расширенном формате. По окончании саммита состоится официальный обед, который завершится итоговой пресс-конференцией. 



[Photo : YONHAP News]

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