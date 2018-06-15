Главы КНДР и США провели встречу в расширенном составе

Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын провели 12 июня в отеле Capella в Сингапуре встречу в расширенном формате, которая продолжалась около полутора часов. С северокорейской стороны в ней приняли участие заместители председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоль и Ли Су Ён, министр иностранных дел Ли Ён Хо, министр народных вооружённых сил Но Гван Чхоль, замминистра иностранных дел Чхве Сон Хи, сестра северокорейского лидера, замзавотделом пропаганды и агитации ЦК ТПК Ким Ё Чжон. С американской стороны присутствовали госсекретарь Майкл Помпео, глава президентской администрации Джон Келли, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь президента Сара Сандерс, посол США на Филиппинах, бывший спецпредставитель по северокорейским вопросам Сон Ким и директор по делам Азии Совета национальной безопасности Мэтт Поттинджер. Ранее в тот же день состоялась личная встреча Ким Чон Ына и Дональда Трампа. По окончании встречи глава Белого дома сказал, что она была «очень и очень хорошей». Он также выразил надежду на то, что в ходе саммита «удастся урегулировать большую проблему и большую дилемму». По окончании встречи в расширенном составе участники саммита продолжили общение за рабочим обедом.



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