По итогам северокорейско-американского саммита подписано совместное заявление

По итогам состоявшегося 12 июня в Сингапуре двустороннего саммита председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын и президент США Дональд Трамп подписали совместное заявление, в котором зафиксированы достигнутые договорённости. Церемония подписания состоялась в 13:40 в отеле Capella. Как заявил Дональд Трамп, он «очень рад», что подписанный документ носит «всеобъемлющий характер» и отвечает интересам обеих сторон. Он выразил надежду на то, что в дальнейшем будет много двусторонних встреч и пригласил северокорейского лидера в Белый дом. Со своей стороны Ким Чон Ын отметил, что «на исторической встрече» состоялось «историческое подписание документа, который указывает на новое начало». Он подчеркнул, что «мир увидит большие перемены».









[Photo : KBS News]