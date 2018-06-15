Главы КНДР и США договорились о «полной денуклеаризации» Корейского полуострова Video

Опубликовано : 2018-06-12 16:26:46 Обновлено : 2018-06-12 20:52:27

В совместном заявлении из четырёх пунктов, принятом по итогам состоявшегося 12 июня в Сингапуре северокорейско-американского саммита, председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын и президент США Дональд Трамп зафиксировали договорённость о «полной денуклеаризации» Корейского полуострова. В ответ президент США обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. Между тем, в текст документа не вошло требование Вашингтона о «полном, подконтрольном и необратимом» демонтаже северокорейской ядерной программы. Кроме того, стороны обязались приступить к построению «новых» отношений между КНДР и США в соответствии «со стремлением народов двух стран к миру и процветанию» и предпринять совместные усилия по созданию «прочного и стабильного» мирного режима на Корейском полуострове. Они договорились также активизировать поиски останков военнопленных и передачу их родственникам после идентификации. Председатель Госсовета КНДР подтвердил твёрдую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Церемония подписания состоялась в отеле Capella. Как заявил Дональд Трамп, он «очень рад», что подписанный документ носит «всеобъемлющий характер» и отвечает интересам обеих сторон. Он выразил надежду на то, что в дальнейшем будет много двусторонних встреч, пригласив северокорейского лидера в Белый дом. Со своей стороны Ким Чон Ын отметил, что «на исторической встрече» состоялось «историческое подписание документа, который знаменует новое начало». Он подчеркнул, что «мир увидит большие перемены».

[Photo : KBS News]

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