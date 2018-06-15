Президент США положительно оценил свои переговоры с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп провёл 12 июня в Сингапуре пресс-конференцию, на которой подвёл итоги переговоров с председателем Госсовета КНДР Ким Чон Ыном. Он поблагодарил президента РК Мун Чжэ Ина за помощь в организации его встречи с северокорейским лидером, а председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына – за то, что он «сделал шаг к светлому будущему и безопасности». Он оценил свою встречу с Ким Чон Ыном как прямой и продуктивный разговор, отметив, что «доверяет» северокорейскому лидеру. Дональд Трамп выразил надежду на скорейшее окончание Корейской войны, поблагодарил Ким Чон Ына за его стремление ликвидировать ядерную и ракетную программы, закрытие ядерного полигона и намерение ликвидировав ракетный полигон. При этом он отметил, что антисеверокорейские санкции останутся в силе до тех пор, пока Пхеньян не завершит денуклеаризацию. Коснувшись пребывания на Корейском полуострове американских солдат, Трамп отметил, что хотел бы вернуть их на родину, «но не сейчас». Кроме того, глава Белого дома сообщил о своём намерении посетить Пхеньян и пригласить северокорейского лидера в Вашингтон «в подходящее время».









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