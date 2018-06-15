Япония обеспокоена заявлением президента США о возможности приостановки южнокорейско-американских манёвров

Япония обеспокоена заявлением президента США Дональда Трампа о намерении приостановить совместные южнокорейско-американские манёвры,- сообщило в среду агентство Киодо Цусин. «Учения США и РК, а также американский воинский контингент на Корейском полуострове играют важную роль в обеспечении безопасности в Северо-Восточной Азии»,- заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра. По его словам, Япония не намерена ослаблять давление на Пхеньян, пока СК не проведёт полную денуклеаризацию. Выступая во вторник на пресс-конференции в Сингапуре по итогам встречи с северокорейским лидером Ким Чон Ыном, глава Белого дома обещал приостановить совместные с РК военные учения.

