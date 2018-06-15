Президент США подтвердил возможность прекращения совместных манёвров с РК

Опубликовано : 2018-06-13 14:21:13 Обновлено : 2018-06-13 14:21:48

Президент США подтвердил возможность прекращения совместных манёвров с РК

Вашингтон  не будут участвовать в «военных играх» пока Пхеньян ведёт переговоры в обстановке доверия». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News вскоре после окончания северокорейско-американского саммита в Сингапуре. Он отметил высокую стоимость совместных военных учений, в частности, большие затраты на полёты стратегических бомбардировщиков с базы на Гуаме в Тихом океане в район Корейского полуострова. Выступая во вторник на пресс-конференции в Сингапуре по итогам встречи с северокорейским лидером Ким Чон Ыном, глава Белого дома обещал приостановить совместные с РК военные учения. Что касается договорённостей с северокорейским лидером о гарантиях безопасности режима в Пхеньяне в обмен на денуклеаризацию, то глава Белого дома подчеркнул, что КНДР начнёт демонтировать свою ядерную программу «практически сразу». В ближайшее время Ким Чон Ын побывает в Вашингтоне, добавил Дональд Трамп.  



[Photo : YONHAP News]

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