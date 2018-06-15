Председатель Президиума ВНС КНДР Ким Ён Нам прибыл в Москву

Опубликовано : 2018-06-13 15:15:19 Обновлено : 2018-06-13 18:27:25

Председатель Президиума ВНС КНДР Ким Ён Нам прибыл в Москву

Председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам прибыл во вторник вечером в Москву.  Он будет присутствовать в церемонии открытия чемпионата мира по футболу, которая состоится 14 июня на стадионе «Лужники». Кроме того, ожидается участие Ким Ён Нама в ряде протокольных мероприятий в российской столице. Ранее о визите Ким Ён Нама в Россию, который продлится по 15 июня, сообщило агентство ЦТАК. Чемпионат мира по футболу пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. 



[Photo : YONHAP News]

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