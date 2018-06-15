Госсекретарь США проинформирует президента РК об итогах северокорейско-американского саммита

Опубликовано : 2018-06-13 15:44:41 Обновлено : 2018-06-13 15:46:28

Госсекретарь США проинформирует президента РК об итогах северокорейско-американского саммита

Госсекретарь США Майкл Помпео лично проинформирует президента РК Мун Чжэ Ина об итогах встречи главы Белого дома Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чон Ына. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, встреча Мун Чжэ Ина и Майкла Помпео состоится в четверг. В тот же день госсекретарь США отправится в Пекин по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И. Ранее госдепартамент США сообщил, что Помпео посетит РК и Китай, где обсудит ситуацию вокруг Корейского полуострова, другие региональные и двусторонние вопросы. Сам Помпео заявил, что во время переговоров в Китае будет настаивать на необходимости поддержания санкционного давления на Пхеньян до тех пор, пока с его стороны не будут выполнены обязательства по денуклеаризации. 



[Photo : KBS News]

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