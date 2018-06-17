ФРС США повысила базовую процентную ставку до 1,75-2%

Опубликовано : 2018-06-14 10:00:33 Обновлено : 2018-06-14 11:13:09

ФРС США повысила базовую процентную ставку до 1,75-2%

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США поднял процентную ставку на 0,25%, и она составила 1,75-2% годовых. Это второе с начала года повышение ставки. Американская базовая ставка продолжает превышать южнокорейскую, которая составляет 1,5% годовых. На нынешнее решение повлияли устойчивые темпы роста экономической активности в США, в том числе низкие показатели безработицы, рост зарплаты и улучшение ситуации на рынке труда. Выступая в среду на пресс-конференции по итогам заседания руководства ФРС, её председатель  Джером Пауэлл заявил, что не собирается объявлять победу над инфляцией, несмотря на достижение высоких экономических показателей. Он отметил, что экономика находится в отличной форме, дела идут очень хорошо, и инфляция близка к цели ФРС на уровне 2% ввиду роста цен на нефть. Ожидается, что до конца этого года ФРС повысит ставку ещё два раза, а в следующем году три раза. 


[Photo : KBS News]

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