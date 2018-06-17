Майкл Помпео: Денуклеаризация пройдёт в КНДР в течение 2-2,5 лет

Денуклеаризация в КНДР будет достигнута не позднее 2-2,5 лет, заявил в среду в беседе с журналистами в Сеуле госсекретарь США Майкл Помпео. Таким образом, в Вашингтоне стремятся достичь ядерного разоружения Пхеньяна до конца президентского срока Дональда Трампа. Глава госдепартамента подчеркнул, что смысл термина «полная денуклеаризация» в совместном заявлении, принятом по итогам состоявшегося 12 июня в Сингапуре северокорейско-американского саммита, включает в себя подконтрольный демонтаж северокорейской ядерной программы. Что касается возможной приостановки южнокорейско-американских манёвров, то Майкл Помпео сказал, что во время встречи с Ким Чон Ыном такую возможность Дональд Трамп обусловил продолжением серьёзного диалога о денуклеаризации.







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