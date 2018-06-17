Постпред России при ООН призвал Совбез смягчить санкции против КНДР

Опубликовано : 2018-06-14 11:54:03 Обновлено : 2018-06-14 12:02:49

Постпред России при ООН призвал Совбез смягчить санкции против КНДР

Совет Безопасности ООН должен рассмотреть возможность смягчения антисеверокорейских санкций. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он указал, что Пхеньян демонстрирует готовность к денуклеаризации, поэтому «должно быть движение навстречу». Комментируя прогресс в переговорах, постпред России при ООН отметил, что события последних месяцев укладываются в план, представленный в прошлом году Россией и Китаем, который предполагает пошаговое урегулирование ситуации вокруг ядерной программы КНДР.  





[Photo : KBS News]

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