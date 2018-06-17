Позиции КНР и США по санкциям против КНДР отличаются

Опасность того, что денуклеаризация Корейского полуострова не будет достигнута, всё ещё существует. Об этом, как сообщает AFP, заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И. По его словам, отмена антисеверокорейских санкций произойдёт только после того, как будет достигнута полная денуклеаризация КНДР. Помпео также отметил, что США и Китай сошлись во мнении, что рассмотрение вопроса об ослаблении санкционного давления на Север должно произойти в подходящее время. Ван И, между тем, не стал давать конкретного комментария по этому вопросу. Он лишь отметил, что Китай всегда выступал за денуклеаризацию Корейского полуострова, но эта проблема быстро не решается. Ван И подчеркнул, что Пекин считает необходимым разрешить оправданные опасения КНДР по поводу своей безопасности. МИД КНР неоднократно делал заявления о возможности снижение давления на Пхеньян.















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