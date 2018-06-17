Президент России встретился с председателем Президиума ВНС КНДР

Опубликовано : 2018-06-15 10:52:42 Обновлено : 2018-06-15 10:53:49

Президент России встретился с председателем Президиума ВНС КНДР

14 июня президент России Владимир Путин встретился с председателем Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом, прибывшим в Москву для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Российский лидер выразил удовлетворение итогами  состоявшегося 12 июня северокорейско-американского саммита. Он отметил, что саммит в Сингапуре отодвинул возможный сценарий крупного военного конфликта на Корейском полуострове. Теперь, по его словам, появились перспективы урегулирования всех проблем мирными и дипломатическими средствами. Владимир Путин подчеркнул, что саммит является лишь первым шагом к полному разрешению проблем Корейского полуострова, но он смягчил напряжённость в регионе в целом. Он также приветствовал межкорейский диалог. Российский президент, вместе с тем, подтвердил приглашение лидеру КНДР Ким Чон Ыну посетить Россию. Он отметил, что визит может состояться в рамках Восточного экономического форума в сентябре во Владивостоке или отдельно. Ким Ён Нам, между тем, передал Владимиру Путину личное послание лидера КНДР Ким Чон Ына, а также пожелал успешного проведения чемпионата мира по футболу.   


[Photo : YONHAP News]

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