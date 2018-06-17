Большая часть американцев положительно отозвались о саммите КНДР-США

51% американцев считают, что северокорейско-американский саммит внесёт вклад в снижение северокорейской ядерной угрозы. Отрицательный ответ дали 39% респондентов. Такими стали представленные 14 июня результаты опроса, проведённого Монмутским университетом. Среди поддерживающих Республиканскую партию, к которой относится президент США Дональд Трамп, положительный ответ дали 77%, а среди поддерживающих Демократическую партию 55% дали отрицательный ответ. На вопрос о том, какая из сторон получила больше плюсов от саммита - 39% указали на выгодность договорённостей для обеих сторон, а 38% - на выгоду для КНДР. Лишь 12% считают, что больше плюсов получили США. Между тем, факт проведения саммита в Сингапуре поддержали 71% респондентов.











[Photo : KBS News]