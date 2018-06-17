Гарри Харрис: Приостановка совместных военных учений между РК и США необходима

Опубликовано : 2018-06-15 16:10:47 Обновлено : 2018-06-15 16:45:31

Гарри Харрис: Приостановка совместных военных учений между РК и США необходима

Приостановка совместных военных учений между РК и США необходима. Об этом заявил 14 июня на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США Гарри Харрис, назначенный на должность главы американского диппредставительства в Сеуле. В своём выступлении он поддержал позицию президента США Дональда Трампа, который не исключил возможности приостановки  военных учений в районе Корейского полуострова. По словам Харриса, ситуация на Корейском полуострове во многом изменилась. В этой связи необходимо временно прекратить совместные учения, чтобы узнать о серьёзности намерений Пхеньяна по денуклеаризации. Гарри Харрис отметил также, что лишь  усиление санкций со стороны США и ООН вынудило северокорейского лидера сесть за стол переговоров. Учитывая этот факт, заинтересованным странам рано успокаиваться.  



[Photo : KBS News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
RSS Feeds
  • RSS Feeds
  • RSS (Really Simple Syndication): информация об обновлениях на нашем вебсайте

<

3 / 4

>