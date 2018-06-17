Гарри Харрис: Приостановка совместных военных учений между РК и США необходима

Приостановка совместных военных учений между РК и США необходима. Об этом заявил 14 июня на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США Гарри Харрис, назначенный на должность главы американского диппредставительства в Сеуле. В своём выступлении он поддержал позицию президента США Дональда Трампа, который не исключил возможности приостановки военных учений в районе Корейского полуострова. По словам Харриса, ситуация на Корейском полуострове во многом изменилась. В этой связи необходимо временно прекратить совместные учения, чтобы узнать о серьёзности намерений Пхеньяна по денуклеаризации. Гарри Харрис отметил также, что лишь усиление санкций со стороны США и ООН вынудило северокорейского лидера сесть за стол переговоров. Учитывая этот факт, заинтересованным странам рано успокаиваться.









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