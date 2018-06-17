Европейский центробанк сокращает политику количественного смягчения

14 июня Европейский центробанк (ЕЦБ) объявил о сокращении программы количественного смягчения в два раза до 15 млрд евро. Она была продлена в последний раз до конца декабря 2018 года. Таким образом, Европа указала на начало сокращения политики количественного смягчения вслед за США, которые постепенно повышают базовую процентную ставку. Между тем, учитывая состояние экономики, базовая процентная ставка была сохранена на прежнем рекордно низком уровне - 0%. Подобная ситуация может привести к дестабилизации на рынках развивающихся стран. На мировом финансовом рынке высказываются опасения по поводу возможного финансового кризиса, к которому может привести невыполнение развивающимися странами своих долговых обязательств. В этой связи в РК внимательно следят за развитием ситуации, готовясь к всевозможным неожиданностям.













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