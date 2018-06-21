В Японии произошло сильное землетрясение

Опубликовано : 2018-06-18 15:26:38 Обновлено : 2018-06-18 15:30:06

В Японии произошло сильное землетрясение

18 июня в 7:58 утра в Японии произошло сильное землетрясение. По данным Национального метеорологического управления, магнитуда землетрясения составила 6,1. Очаг подземных толчков был зафиксирован на севере префектуры Осака на глубине 13 км. Поступают сообщения о человеческих жертвах. Имеются данные о 200 пострадавших. По меньшей мере, три человека погибли. Сильно повреждены многие здания. Временно прервано движение поездов. К настоящему моменту, как сообщает южнокорейский консул в Осаке, жертв среди граждан РК не выявлено. Сообщается, что в этой префектуре подземные толчки магнитудой порядка шести не фиксировались с 1923 года.   



[Photo : KBS News]

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