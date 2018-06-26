Двое представителей США обсуждают в КНДР передачу останков американских граждан, погибших во время Корейской войны. Об этом заявил президент ассоциации семей пропавших без вести американских военнослужащих и бывших военнопленных Ричард Даунс. В интервью радиостанции Голос Америки он сообщил, что в КНДР были направлены представитель по вопросам процедуры передачи и судебный антрополог, который должен минимизировать возможность путаницы с останками. Сама передача должна состояться на этой неделе. В отличие от прошлого раза, когда США в обмен на останки выплачивала большую сумму, на этот раз сообщений о каких-либо выплатах не было. По мнению экспертов, опознание останков может занять более года.





[Photo : KBS News]