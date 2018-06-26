Сингапур потратил около 12 млн долларов на проведение саммита КНДР- США

Сингапур потратил около 12 млн долларов на проведение недавнего саммита КНДР и США. Об этом сообщили 24 июня агентства Reuters и Киодо цусин. В МИД Сингапура сообщили, что основные расходы коснулась обеспечения безопасности. Более детальное содержание расходов обнародовано не было. Стоит отметить, что первоначально запланированный бюджет мероприятия составлял 14 млн 700 тыс. долларов. Известно, что американская сторона полностью оплатила все расходы на пребывание в Сингапуре президента США Дональда Трампа. Соответствующие расходы, связанные с Ким Чон Ыном, взяло на себя правительство Сингапура. Некоторые местные граждане высказали недовольство данными расходами. Однако эксперты по маркетингу сообщают, что данные вложения позволят получить эффект повышения имиджа страны, в 10 раз превышающий расходы.









[Photo : KBS News]