Китай пообещал активно сотрудничать с РК и Японией в решении проблемы микропыли. Три страны согласились подготовить доклад, в котором раскрываются цели улучшения качества воздуха, согласованные тремя государствами. Соответствующая договорённость достигнута в ходе 20-ой встречи министров экологии РК, Китая и Японии, состоявшейся 24 июня в китайском Сучжоу. Делегации сторон возглавляли министр экологии РК Ким Ын Гён, министр экологии и окружающей среды КНР Ли Ганьцзе и министр окружающей среды Японии Масахару Накагава. Стороны рассмотрели и обсудили перспективы сотрудничества трёх стран в области окружающей среды. Они выразили удовлетворение ходом реализации совместного плана в области охраны окружающей среды, который был принят в 2015 году. Министры подписали четыре соглашения о сотрудничестве в решении экологических проблем.









[Photo : KBS News]