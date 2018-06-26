РК, КНР и Япония будут совместно решать проблему микропылиVideo

Опубликовано : 2018-06-25 16:19:03 Обновлено : 2018-06-25 18:11:56

Китай пообещал активно сотрудничать с РК и Японией в решении проблемы микропыли. Три страны согласились подготовить доклад, в котором раскрываются цели улучшения качества воздуха, согласованные тремя государствами. Соответствующая договорённость достигнута в ходе 20-ой встречи министров экологии РК, Китая и Японии, состоявшейся 24 июня в китайском Сучжоу. Делегации сторон возглавляли министр экологии РК Ким Ын Гён, министр экологии и окружающей среды КНР Ли Ганьцзе и министр окружающей среды Японии Масахару Накагава. Стороны рассмотрели и обсудили перспективы сотрудничества трёх стран в области окружающей среды. Они выразили удовлетворение ходом реализации совместного плана в области охраны окружающей среды, который был принят в 2015 году.  Министры подписали четыре соглашения о сотрудничестве в решении экологических проблем.  



[Photo : KBS News]

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