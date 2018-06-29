38 North: Продолжается модернизация ядерного центра Ёнбён

Северокорейские власти ведут работы по модернизации ядерного центра Ёнбён. Об этом сообщил интернет-портал 38 North, специализирующийся на северокорейской проблематике, ссылаясь на анализ спутниковых снимков, датированных 21 июня. По мнению экспертов, полностью завершена модернизация системы охлаждения реактора, при этом определить, работает реактор или нет, не представляется возможным. На снимках видно как из системы охлаждения выводится вода, но её объём гораздо меньше, чем во время работы реактора на полную мощность. Вполне возможно, что нынешняя активность просто связана с текущим охлаждением компонентов объекта. Снимки не позволяют определить, работает ли лаборатория по извлечению оружейного плутония из использованного ядерного топлива. Вместе с тем, на территории комплекса ведётся строительство вспомогательных объектов. В частности, построено несколько зданий неизвестного назначения, завершено строительство инженерного корпуса. Специалисты полагают, что работы в Ёнбёне не следует рассматривать в контексте обещания Северной Кореи провести денуклеаризацию.







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