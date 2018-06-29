38 North: Продолжается модернизация ядерного центра Ёнбён

Опубликовано : 2018-06-27 10:27:34 Обновлено : 2018-06-27 10:43:30

38 North: Продолжается модернизация ядерного центра Ёнбён

Северокорейские власти ведут работы по модернизации ядерного центра Ёнбён. Об этом сообщил интернет-портал 38 North, специализирующийся на северокорейской проблематике, ссылаясь на анализ спутниковых снимков, датированных 21 июня. По мнению экспертов, полностью завершена модернизация системы охлаждения реактора, при этом определить, работает реактор или  нет, не представляется возможным. На снимках видно как из системы охлаждения выводится вода, но её объём гораздо меньше, чем во время работы реактора на полную мощность. Вполне возможно, что нынешняя активность просто связана с текущим охлаждением компонентов объекта. Снимки не позволяют определить, работает ли лаборатория по извлечению оружейного плутония из использованного ядерного топлива. Вместе с тем, на территории комплекса ведётся строительство вспомогательных объектов. В частности, построено несколько зданий неизвестного назначения, завершено строительство инженерного корпуса. Специалисты полагают, что работы в Ёнбёне не следует рассматривать в контексте обещания Северной Кореи провести денуклеаризацию.  


[Photo : YONHAP News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Всемирное радио KBS предоставляет вам специальное приложение «KBS World Radio On-Air»...

<

2 / 4

>