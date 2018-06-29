Министр обороны США прибыл в Пекин

Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл 26 июня с визитом в Пекин в рамках турне по странам Азмм. Главная цель поездки заключается в обсуждении вопроса денуклеаризации КНДР, которая приобрела актуальность после северокорейско-американского саммита в Сингапуре. Перед началом турне Мэттис ещё раз подчеркнул необходимость проведения полной, подконтрольной и необратимой денуклеаризации КНДР. Ожидается, что он призовёт китайские власти проявить более активную позицию по этому вопросу. Китайская сторона, в свою очередь, выразит согласие с необходимостью денуклеаризации, одновременно сделав акцент на гарантиях безопасности КНДР.















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