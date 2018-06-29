В Сенат США направлен законопроект об усилении контроля за переговорами с КНДР

Опубликовано : 2018-06-28 10:28:06 Обновлено : 2018-06-28 17:11:42

В Сенат США направлен законопроект об усилении контроля за переговорами с КНДР

В Сенат США направлен законопроект, призывающий усилить контроль  конгресса за переговорами с КНДР. Его инициаторами являются демократ Боб Менендес и республиканец Кори Гарднер. Законопроект содержит требование к президенту США Дональду Трампу представить в профильные комитеты Конгресса отчёт с подробным описанием северокорейско-американских переговоров не позднее чем через 90 дней после его принятия. В дальнейшем такие отчёты должны быть представлены каждые 180 дней. Если с Пхеньяном будет достигнуто ядерное соглашение, президент должен будет представить его Конгрессу в течение пяти дней. В законопроекте говорится, что цель переговоров с Пхеньяном состоит в достижении полного, подконтрольного и необратимого демонтажа ядерных и ракетных программ КНДР. При этом антисеверокорейские санкции должны быть сохранены до тех пор, пока не будут приняты «осмысленные и поддающиеся проверке» действия в отношении денуклеаризации. В законопроекте отмечается, что вывод из РК  американских войск не является предметом переговоров.  

[Photo : KBS News]

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