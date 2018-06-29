Samsung Electronics и Apple урегулировали патентный спор

Опубликовано : 2018-06-28 10:38:44 Обновлено : 2018-06-28 17:17:01

Samsung Electronics и Apple урегулировали патентный спор

Южнокорейская Samsung Electronics и американская Apple урегулировали во внесудебном порядке патентный спор, продолжавшийся около семи лет. Он касался дизайна смартфонов. Как следует из документов, поданных обеими компаниями в суд Северного округа штата Калифорния, истец и ответчик договорились отозвать иски и урегулировать оставшиеся взаимные претензии. В связи с этим суд закрыл дело. Подробности соглашения, достигнутого Samsung и Apple, не сообщаются, конкретные суммы в документах не указаны. Судебное разбирательство продолжалось с 2011 года, когда Apple обвинила Samsung в нарушении прав на интеллектуальную собственность, а именно в копировании  дизайна смартфона iPhone. В 2012 году суд Калифорнии обязал Samsung выплатить 399 млн долларов, поскольку в 11 моделях её смартфонов были использованы разработки Apple. После повторного разбирательства сумма компенсации была увеличена до 539 млн долларов. В процессе рассмотрения дела подавались встречные иски и апелляции. 

[Photo : KBS News]

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