Samsung Electronics и Apple урегулировали патентный спор

Южнокорейская Samsung Electronics и американская Apple урегулировали во внесудебном порядке патентный спор, продолжавшийся около семи лет. Он касался дизайна смартфонов. Как следует из документов, поданных обеими компаниями в суд Северного округа штата Калифорния, истец и ответчик договорились отозвать иски и урегулировать оставшиеся взаимные претензии. В связи с этим суд закрыл дело. Подробности соглашения, достигнутого Samsung и Apple, не сообщаются, конкретные суммы в документах не указаны. Судебное разбирательство продолжалось с 2011 года, когда Apple обвинила Samsung в нарушении прав на интеллектуальную собственность, а именно в копировании дизайна смартфона iPhone. В 2012 году суд Калифорнии обязал Samsung выплатить 399 млн долларов, поскольку в 11 моделях её смартфонов были использованы разработки Apple. После повторного разбирательства сумма компенсации была увеличена до 539 млн долларов. В процессе рассмотрения дела подавались встречные иски и апелляции.

[Photo : KBS News]