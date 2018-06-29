Сеул занял пятое место в мире по стоимости проживания для иностранцев

Опубликовано : 2018-06-28 10:47:47 Обновлено : 2018-06-28 13:22:29

Сеул занял пятое место в мире по стоимости проживания для иностранцев

По версии американской консалтинговой компанией Mercer, в нынешнем году Сеул занял пятое место по стоимости проживания для приезжих иностранных специалистов, поднявшись на одну строчку по сравнению с прошлым годом. На первом месте в рейтинге находится Гонконг, далее следуют Токио, Цюрих и Сингапур. Расчёт стоимости жизни компания Mercer ведёт по ценам на 200 видов товаров и услуг, включая стоимость жилья, еды, транспорта и одежды с учётом курса доллара к местной валюте. В первую десятку самых дорогих городов мира вошли также Луанда, Шанхай, Нджамена, Пекин и Берн. Mercer исследовала 357 городов мира, но в рейтинг были включены лишь 209 городов. Самым дешёвым городом для иностранцев оказался Ташкент, а Москва заняла 17-ю позицию.  

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