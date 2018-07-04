Джон Болтон: США могут предложить КНДР сроки закрытия ядерной программы

Опубликовано : 2018-07-02 11:55:14 Обновлено : 2018-07-02 15:14:28

Джон Болтон: США могут предложить КНДР сроки закрытия ядерной программы

Госсекретарь США Майкл Помпео, скорее всего, в ближайшее время проведёт переговоры с северокорейской стороной по вопросу закрытия в течение года северокорейских программ по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Об этом в интервью CBS заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Ранее уже сообщалось, что 6 июля Майкл Помпео посетит КНДР. В этой связи появились предположения, что, помимо предложения о закрытии ядерной программы в течение года, рассматривается возможность вывоза части боеголовок и ракет Севера. При этом Джон Болтон отказался комментировать сообщения ряда СМИ о том, что Пхеньян намерен скрыть секретные ядерные объекты и ядерные боеголовки.  







[Photo : KBS News]

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