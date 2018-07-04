США и КНДР продолжают рабочие контакты

Опубликовано : 2018-07-02 12:06:35 Обновлено : 2018-07-02 12:12:49

США и КНДР продолжают рабочие контакты

США и КНДР продолжают рабочие контакты по реализации договорённостей, достигнутых в ходе двустороннего саммита в Сингапуре. 1 июля американская делегация посетила пограничный пункт Пханмунчжом, где провела встречу с представителями Севера. Делегацию США возглавил спецпредставитель по северокорейским вопросам Сон Ким. Кто представляет северокорейскую сторону, не сообщается. Дипломатические источники указывают, что стороны, возможно, обсуждали широкий спектр вопросов, в том числе касающиеся ядерных объектов КНДР, составление открытого реестра ядерного оружия и ядерных веществ. Вполне вероятно, был затронут вопрос передачи останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны.   


[Photo : KBS News]

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