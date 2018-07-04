Госсекретарь США Майкл Помпео посетит КНДР 5-7 июля

Опубликовано : 2018-07-03 10:21:06 Обновлено : 2018-07-03 17:34:19

Госсекретарь США Майкл Помпео посетит КНДР 5-7 июля

Госсекретарь США Майкл Помпео отправится с визитом в Пхеньян 5 июля, сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она отметила, что Помпео встретится «с северокорейским лидером и его командой», сообщив также о продолжающейся важной работе по денуклеаризации Корейского полуострова. Контакты между Вашингтоном и Пхеньяном идут на разных уровнях, и в ходе переговоров наблюдается прогресс, добавила Сара Сандерс. В госдепартаменте США уточнили, что визит Майкла Помпео в Пхеньян продлится с 5 по 7 июля, отметив, что его цель - продолжить консультации по вопросу денуклеаризации. 8 июля Майкл Помпео прибудет в Токио, где встретится с представителями РК и Японии.  

   




[Photo : YONHAP News]

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