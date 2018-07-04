Второй северокорейско-американский саммит может состояться в Нью-Йорке

Второй северокорейско-американский саммит может состояться в сентябре в Нью-Йорке, сообщает американский интернет-портал Axios. При этом отмечается, что, по убеждению представителей правительства США, для проведения второй встречи лидеров двух стран КНДР должна продемонстрировать подвижки в деле денуклеаризации. Между тем, американский журнал Diplomat высказывает сомнения по поводу искренности Пхеньяна в вопросе денуклеаризации. В журнале указывается, что в первой половине этого года СК продолжала производить мобильные пусковые установки и другое оборудование, предназначенное для баллистических ракет среднего радиуса действия «Пуккыксон-2». Издание WallStreet Journal, между тем, указало, что высказываемые в последнее время подозрения относительно ядерной и ракетной программ СК являются доказательством того, что Ким Чон Ын не выполняет свои обещания. По этой теме высказался и бывший глава Пентагона Уильям Перри. В статье, опубликованной в журнале Politico, он отметил, что нынешняя ситуация - это шанс решить ядерную проблему КНДР, появившийся впервые за 18 лет, и упустить его нельзя. Он подчеркнул, что США и страны региона должны развивать диалог.







[Photo : YONHAP News]