Нехватка продовольствия в КНДР будет сохраняться и через 10 лет

Нехватка продовольствия в КНДР сохранится и через 10 лет. По данным министерства сельского хозяйства США, в 2028 году с такой проблемой столкнутся 43,7% или 11,6 млн граждан КНДР. Как сообщила радиостанция Голос Америки, в докладе министерства отмечается, что ситуация будет постоянно улучшаться, но темпы улучшения слишком низкие. По оценке ведомства, в 2018 году нехватку продовольствия испытывают 13,7 млн северян. Учитывая потребность среднего человека и ресурсы КНДР, объём нехватки составляет 632 тыс. тонн, а в 2028 году показатель, по прогнозам, составит 480 тыс. тонн. Это самая высокая отметка среди 22 стран Азии после Йемена.













[Photo : KBS News]