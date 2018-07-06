Госдепартмент США: Возможные сроки денуклеаризации КНДР обозначены не будут

Опубликовано : 2018-07-04 10:33:52 Обновлено : 2018-07-04 10:38:23

Госдепартмент США: Возможные сроки денуклеаризации КНДР обозначены не будут

Госдепартамент США не считает необходимым обозначать возможные сроки сворачивания северокорейских ядерных программ. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель внешнеполитического ведомства США. Ранее в Вашингтоне заявляли, что хотели бы добиться ликвидации ядерных и ракетных программ Пхеньяна к следующим президентским выборам в США, которые состоятся в ноябре 2020 года. Между тем, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил ранее на этой неделе о наличии плана ликвидации оружия массового уничтожения в КНДР в течение года, а госсекретарь Майкл Помпео обсудит этот вопрос с северокорейской стороной в ближайшее время. Комментируя это высказывание, представитель госдепартамента Хезер Науэрт отметила, что «график решения данного вопроса» подготовлен не будет. В свою очередь, Майкл Помпео чётко указал, что в ходе своего третьего визита в КНДР намерен обсудить план реализации денуклеаризации, выразив надежду на то, что в Пхеньяне ему удастся провести результативный диалог.   



[Photo : KBS News]

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