КНДР вновь включена в список стран, испытывающих нехватку продовольствия

Опубликовано : 2018-07-04 10:44:40 Обновлено : 2018-07-04 10:45:34

КНДР вновь включена в список стран, испытывающих нехватку продовольствия

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) включила КНДР в список стран, где наблюдается нехватка продовольствия. Об этом сообщила радиостанция «Голос Америки» со ссылкой на доклад о прогнозах по сбору урожая по состоянию на второй квартал этого года. Всего в список нуждающихся во внешней поддержке вошли 39 стран. Указывается, что ситуация в КНДР связана с последствиями засухи и ухудшением положения в экономике в условиях международных санкций. В период с ноября 2017 по октябрь 2018 года за счёт импорта и внешней помощи Север должен восполнить дефицит продовольствия в объёме 641 тыс. тонн. Это на 180 тыс. тонн больше, чем за тот же период прошлого года.   


[Photo : KBS News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Всемирное радио KBS предоставляет вам специальное приложение «KBS World Radio On-Air»...

<

2 / 4

>