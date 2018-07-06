КНДР вновь включена в список стран, испытывающих нехватку продовольствия

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) включила КНДР в список стран, где наблюдается нехватка продовольствия. Об этом сообщила радиостанция «Голос Америки» со ссылкой на доклад о прогнозах по сбору урожая по состоянию на второй квартал этого года. Всего в список нуждающихся во внешней поддержке вошли 39 стран. Указывается, что ситуация в КНДР связана с последствиями засухи и ухудшением положения в экономике в условиях международных санкций. В период с ноября 2017 по октябрь 2018 года за счёт импорта и внешней помощи Север должен восполнить дефицит продовольствия в объёме 641 тыс. тонн. Это на 180 тыс. тонн больше, чем за тот же период прошлого года.







[Photo : KBS News]