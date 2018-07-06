Торгово-экономическая делегация КНДР посетит Владивосток

Опубликовано : 2018-07-04 12:18:39 Обновлено : 2018-07-04 16:06:56

Торгово-экономическая делегация КНДР посетит Владивосток

В рамках рабочего визита во Владивосток делегации Торговой палаты КНДР 11 июля состоится обсуждение вопросов развития торгово-экономических отношений и перспектив инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщило в среду агентство Интерфакс – Дальний Восток со ссылкой на информацию Центра развития предпринимательства Владивостока. Встреча проводится при поддержке комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании Торгово-промышленной палаты России. По данным Центра развития предпринимательства, в состав северокорейской делегации войдут 15 человек.  



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