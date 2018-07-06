Индия знакомится с образцами южнокорейского стрелкового оружия

Опубликовано : 2018-07-04 12:22:30 Обновлено : 2018-07-04 16:03:01

Индия знакомится с образцами южнокорейского стрелкового оружия

Индийское правительство направило в РК группу военных представителей в рамках проекта закупки для пехоты 160 тыс. единиц новейшего стрелкового оружия. Об этом сообщило 4 июля издание Times of India. Делегация вылетела из Индии 30 июня. В программе турне - посещение РК, США, Австралии, Израиля и ОАЭ, где запланирован осмотр заводов по производству стрелкового оружия. Министерство обороны Индии планирует приобрести 72.400 штурмовых автоматических винтовок и 93.895 карабинов для ближнего боя. На это индийские власти выделили бюджет в 510 млн долларов.   


[Photo : YONHAP News]

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