Военная делегация РК находится с визитом в России

Опубликовано : 2018-07-04 14:43:49 Обновлено : 2018-07-04 16:04:21

Военная делегация РК находится с визитом в России

Делегация Первой сухопутной армии вооружённых сил РК во главе с командующим армией генералом Пак Чон Чжином с 3 по 6 июля находится с визитом в России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, делегация посетила мотострелковое соединение, дислоцированное в Уссурийске. На общевойсковом полигоне «Сергеевский» гостям показали плановые занятия личного состава по боевой подготовке. В программе визита – встреча с представителями командования и посещение объектов Тихоокеанского флота во Владивостоке.  



[Photo : KBS News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Теперь при помощи нового приложения Всемирного радио KBS вы можете познакомиться с главными контентами нашего радио на 11 языках...

<

1 / 4

>