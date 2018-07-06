Военная делегация РК находится с визитом в России

Делегация Первой сухопутной армии вооружённых сил РК во главе с командующим армией генералом Пак Чон Чжином с 3 по 6 июля находится с визитом в России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, делегация посетила мотострелковое соединение, дислоцированное в Уссурийске. На общевойсковом полигоне «Сергеевский» гостям показали плановые занятия личного состава по боевой подготовке. В программе визита – встреча с представителями командования и посещение объектов Тихоокеанского флота во Владивостоке.









[Photo : KBS News]