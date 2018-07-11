Главы внешнеполитических ведомств РК, США и Японии подтвердили готовность добиваться денуклеаризации КНДРVideo

Опубликовано : 2018-07-09 10:27:15 Обновлено : 2018-07-09 17:41:39

8 июля главы внешнеполитических ведомств РК, США и Японии обсудили в Токио результаты американо-северокорейских переговоров, проходивших 6-7 июля в Пхеньяне. Выступая на итоговой пресс-конференции, госсекретарь США Майкл Помпео назвал прошедшие переговоры «продуктивными». По его словам, Северная Корея вновь подтвердила свою приверженность полной денуклеаризации. Северокорейская сторона согласилась обсудить в середине июля репатриацию останков американских военнослужащих, подтвердила, что обязательство уничтожить полигон для проведения испытаний ракетных двигателей остаётся в силе. Между тем, достигнутый прогресс не оправдывает ослабление существующего санкционного режима, отметил Помпео. Комментируя заявление северокорейского МИД от 7 июля о том, что требования США по денуклеаризации КНДР носят слишком односторонний и жёсткий характер, он сказал, что позицию США разделяет всё мировое сообщество, поскольку решение о санкциях единогласно принимал Совет Безопасности ООН. Глава МИД РК Кан Гён Хва заявила, что южнокорейская сторона готова оказать всестороннюю поддержку дальнейшим контактам Вашингтона и Пхеньяна, которые, судя по всему, будут продуктивными и конструктивными. Японский министр иностранных дел Таро Коно указал, что ликвидация оружия массового уничтожения и ядерных ракет КНДР является общей целью заинтересованных сторон. По его словам, Япония приложит все усилия для достижения денуклеаризации Корейского полуострова.

[Photo : YONHAP News]

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