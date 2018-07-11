Майкл Помпео призвал КНДР последовать по пути развития Вьетнама

Опубликовано : 2018-07-09 11:26:42 Обновлено : 2018-07-09 11:28:02

Майкл Помпео призвал КНДР последовать по пути развития Вьетнама

Госсекретарь США Майкл Помпео, прибывший 8 июля с двухдневным визитом в Ханой, призвал КНДР последовать по пути развития Вьетнама. Он отметил, что КНДР может повторить экономическое чудо Вьетнама, а зависит это от выбора северокорейских властей и населения. Правильный выбор сделает Ким Чон Ына корейским героем. Между тем, неоднозначные результаты визита Помпео в Пхеньян стали фоном для возобновления жёсткой риторики в Республиканской партии США. Так, сенатор Рой Блант отметил необходимость возобновления южнокорейско-американских учений. Сенатор Линдси Грэм заявил, что на переговоры в Пхеньяне, в ходе которых стороны лишь обозначили разногласия, оказал влияние Китай.   



[Photo : YONHAP News]

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