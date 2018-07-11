Новый посол США в РК встретился с директором центра ЦРУ по вопросам Корейского полуострова

9 июля новый посол РК в США Гарри Харрис встретился в Сеуле с директором центра ЦРУ по вопросам Корейского полуострова Эндрю Кимом, который сопровождал госсекретаря США Майкла Помпео во время его визита в Пхеньян. Эндрю Ким проинформировал нового посла о результатах поездки, сообщается на странице посольства США в Сеуле в Twitter. Это было первое официальное мероприятие Гарри Харриса после его вступления в должность главы американского диппредставительства. Между тем, Эндрю Ким готовится к намеченным на 12 июля рабочим переговорам между США и КНДР о передаче останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны.











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