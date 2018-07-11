Пентагон готов к процедуре получения останков военнослужащих США, погибших в Корейской войне

Опубликовано : 2018-07-10 10:07:47 Обновлено : 2018-07-10 10:17:46

Пентагон готов к процедуре получения останков военнослужащих США, погибших в Корейской войне

В Пентагоне готовы к процедуре передачи останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны. Об этом 9 июля сообщил представитель Пентагона Роберт Мэннинг на встрече с журналистами. По его словам, Командование сил ООН получит останки от северокорейской стороны и передаст американской. Он не уточнил конкретные сроки этой процедуры, указав, что в этом вопросе нужно следовать позиции госдепартамента. Ранее об участии Командования сил ООН в этом процессе говорил министр обороны США Джеймс Мэттис.   




[Photo : KBS News]

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