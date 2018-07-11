Пентагон готов к процедуре получения останков военнослужащих США, погибших в Корейской войне

В Пентагоне готовы к процедуре передачи останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны. Об этом 9 июля сообщил представитель Пентагона Роберт Мэннинг на встрече с журналистами. По его словам, Командование сил ООН получит останки от северокорейской стороны и передаст американской. Он не уточнил конкретные сроки этой процедуры, указав, что в этом вопросе нужно следовать позиции госдепартамента. Ранее об участии Командования сил ООН в этом процессе говорил министр обороны США Джеймс Мэттис.











[Photo : KBS News]