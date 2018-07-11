Дональд Трамп: Лидер КНДР Ким Чон Ын выполнит договорённости

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что северокорейский лидер Ким Чон Ын будет верен договорённостям, которые были заключены в ходе северокорейско-американского саммита в Сингапуре, Об этом он написал 9 июля в Twitter. При этом достигнутые договорённости он назвал «подписанным контрактом». Таким образом, он подтвердил доверие к обещаниям Ким Чон Ына о денуклеаризации. Одновременно Дональд Трамп заявил, что Китай, вполне возможно, оказывает давление на переговоры с КНДР из-за американской позиции по торговым вопросам с КНР, выразив надежду на то, что этого не будет.

















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