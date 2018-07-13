В КНДР сократился объём производства зерновых

В этом году объём производства зерновых в КНДР сократился. Об этом 11 июля сообщила радиостанция Голос Америки, ссылаясь на доклад продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). В документе указывается, что предположительный показатель с ноября 2017 года по октябрь 2018 года сократился на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 5 млн 480 тыс. тонн. Указывается, что это связано с низким уровнем осадков в провинциях Пхёнан-Пукто и Хамгён-Пукто, а также с нехваткой топлива и удобрений. Между тем, благодаря улучшению показателей до октября прошлого года поставки продовольствия до сентября этого года повысятся на 20%. В этом году за счёт импорта и внешней помощи Север должен восполнить дефицит продовольствия в объёме 802 тыс. тонн.









