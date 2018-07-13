Mahindra Group инвестируют более 1 млрд долларов в SsangYong Motor

Председатель индийской корпорации Mahindra Group Ананд Махиндра намерен в течение 3-4 лет вложить 1 млрд 158 млн долларов в южнокорейскую автомобилестроительную компанию SsangYong. Об этом он заявил 10 июля в ходе встречи с президентом РК Мун Чжэ Ином в рамках заседания глав крупных корпораций РК и Индии. Он отметил, что индийский концерн приобрёл SsangYong Motor, когда та переживала кризис. Тогда было много проблем из-за разногласий с рабочими. Но сегодня компания окрепла, а продажи выросли более, чем в три раза. Ананд Махиндра отметил, что преодолеть кризис удалось во многом благодаря поддержке профсоюзов. На встрече Мун Чжэ Ин призвал уделить внимание вопросу возможного возвращения на производство ранее уволенных рабочих SsangYong Motor. По словам представителя администрации президента РК Юн Ён Чхана, Ананд Махиндра понял позицию Мун Чжэ Ина.













[Photo : YONHAP News]