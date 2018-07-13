Майкл Помпео: США будут решать северокорейскую проблему мирным путём

США по-прежнему намерены решать северокорейские ядерную и ракетную проблемы мирным путём. Как сообщили во вторник в госдепартаменте США, об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео в ходе состоявшегося в понедельник незапланированного визита в Афганистан. Там Майкл Помпео встретился с американскими военнослужащими. Как сообщила представитель госдепартамента Хизер Науэрт, глава госдепартамента также ответил на вопросы военных, касающиеся проблем внутренней и внешней политики США, в том числе ситуации на Корейском полуострове.









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