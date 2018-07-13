Пентагон: Отложив учения Ulchi Freedom Guardian, США сэкономили 14 млн долларов

Отложив совместные южнокорейско-американские манёвры Ulchi Freedom Guardian, Пентагон сэкономил 14 млн долларов. Об этом сообщил во вторник представитель Пентагона Роберт Мэннинг. Выступая 12 июня в Сингапуре на пресс-конференции после своей встречи с северокорейским лидером Ким Чон Ыном, президент США Дональд Трамп заявлял о планах прекратить «военные игры», что позволит значительно сократить военные расходы США. Между тем, некоторые СМИ указывают, что это ничтожное сокращение в сравнении с бюджетом Пентагона.











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