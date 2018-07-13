Президент США сообщил, что у него есть «небольшой подарок» для лидера КНДРVideo

Опубликовано : 2018-07-11 12:43:54 Обновлено : 2018-07-11 18:19:50

Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник журналистам перед вылетом в Брюссель, что у него есть «небольшой подарок» для лидера КНДР Ким Чон Ына, но не сказал, что это за подарок. Ему был задан вопрос о том, действительно ли госсекретарь Майкл Помпео возил с собой в Пхеньян диск с песней Элтона Джона Rocket Man, чтобы передать его Ким Чон Ыну. «Они его не передали, его передадут в другой раз», - сказал Трамп. О том, что госсекретарь везёт в подарок Ким Чон Ыну такой диск, активно сообщали южнокорейские СМИ до поездки Майкла Помпео в Пхеньян, однако он не встретился с Ким Чон Ыном. В прошлом году, когда КНДР произвела серию испытаний баллистических ракет, глава Белого дома несколько раз назвал Ким Чон Ына «маленьким человеком-ракетой». По некоторым данным, во время саммита в Сингапуре 12 июня Ким Чон Ын напомнил об этом Трампу, который обещал подарить ему диск с песней Элтона Джона Rocket Man.  



[Photo : KBS News]

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