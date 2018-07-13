США начали подготовку к введению пошлин на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов

Опубликовано : 2018-07-11 11:35:11 Обновлено : 2018-07-11 16:36:49

США начали подготовку к введению пошлин на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10-процентных пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов. Представитель США на торговых переговорах начинает двухмесячную процедуру согласования списка товаров, которые будут обложены новыми пошлинами, включая общественные слушания. В список могут войти несколько тысяч наименований товаров. На прошлой неделе США ввели 25-процентные пошлины на поставки из КНР на общую сумму 34 млрд долларов, после чего Китай принял зеркальные меры в отношении американских товаров.  



[Photo : KBS News]

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