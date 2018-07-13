Майкл Помпео: Денуклеаризация КНДР – «многолетняя задача»

Денуклеаризация КНДР - «многолетняя задача». Об этом заявил в среду по прибытии в Брюссель на саммит НАТО госсекретарь США Майкл Помпео. По его мнению, необходимо заставить Пхеньян принять принципиальное стратегическое решение об отказе от ядерного оружия, которое не только не обеспечивает безопасность северокорейскому режиму, но и представляет для него угрозу. Майкл Помпео напомнил, что в ходе северокорейско-американского саммита в Сингапуре лидер КНДР Ким Чон Ын согласился с необходимостью принять важное стратегическое решение по поводу денуклеаризации.













[Photo : KBS News]